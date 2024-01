In questo avvio di anno nuovo, ce n’è per tutti i gusti: un bilancio del 2023 in musica, la reunion dei Club Dogo prima al Forum e poi a San Siro e l’album tutto nuovo di Biagio Antonacci. A proposito ancora di live, Gigi D’Alessio non si accontenta della “sua” Piazza del Plebiscito, a Napoli, e arriva anche alla Reggia di Caserta.