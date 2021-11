Riki torna con “Scusa”, il nuovo singolo prodotto da Big Fish

“Scusa” rappresenta per il cantautore milanese, all'anagrafe Riccardo Marcuzzo, un nuovo inizio, caratterizzato da un nuovo sound e da un nuovo team di produzione capitanato proprio da Big Fish. Riccardo torna così alla musica con un progetto inedito al termine di un lungo periodo in cui si è dedicato non solo alla ricerca musicale e alla scrittura, ma anche alla sua passione per il design.