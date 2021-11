Riki: è uscito il video del suo nuovo singolo “Scusa”

Per la sua realizzazione, l'artista si è affidato a un nuovo team di produzione, capitanato da Big Fish. Allo stesso modo, per il videoclip di “Scusa”, Riki ha scelto un metodo di lavoro mai adottato prima: l'impiego di droni per le riprese e la collaborazione con una stylist portano così alla nascita di un filmato dal forte dinamismo, diretto per l'occasione da Giacomo Triglia.