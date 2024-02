I Ricchi e Poveri remixati da Bob Sinclar: non c’è ancora niente in programma, ma il duo ha già dato l’ok, dopo aver incontrato il dj francese a Sanremo. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, al ritorno al Festival dopo 32 anni, intanto la buttano lì, nella video-intervista #atupertu con la nostra Redazione al Fuori Sanremo ING, e spendono bellissime parole per i giovani italiani: “Anche loro possono dettare tendenza in tutto il mondo”.