Ricchi e Poveri: “Ringraziamo Tiziano Ferro. Russell Crowe ci ha detto che…”

“Dammi retta, scendi adesso in pista”, recita il ritornello di “Ma non tutta la vita”, il brano con cui i Ricchi e Poveri sono tornati in gara al Festival 32 anni dopo l’ultima volta. Angelo e Angela hanno ragione a cantarlo e, insieme alla Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana, ragionano su quale sia stato il loro segreto per “scendere in pista” sempre al meglio: “Forse l'esperienza e la voglia di stare ancora assieme sul palco”, dice Angelo. “Noi amiamo molto fare spettacolo e abbiamo un pubblico da anni ci segue e ci vuole bene”, aggiunge Angela. “È quello che ci dà la forza di buttarci sempre in pista!”.