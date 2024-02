Ricchi e Poveri: le emozioni della loro tredicesima partecipazione a Sanremo

La vostra canzone “Ma non tutta la vita” si presta molto ai social, soprattutto a TiTok

Sì, poi il titolo sembra negativo, ma in realtà non è così: tu ti devi mettere in gioco perché chi ti aspetta non ti aspetta per tutta la vita. Il brano è un incentivo per agire, per rivelare i tuoi sentimenti alla persona che ami. Noi aspettiamo che il mondo cambi, che finiscano le guerre, ma non possiamo aspettare per tutta la vita.