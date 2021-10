Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a Lucca Comics & Games 2021

Sabato 30 ottobre alle ore 12.00, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari sarà alla Japan Town per Lucca Comics & Games 2021, la fiera internazionale del fumetto, dell'animazione, dei videogiochi e dell’immaginario fantasy e fantascientifico, che quest'anno si svolgerà dal 29 ottobre all'1 novembre. Riccardo Zanotti si racconterà. Insieme a lui ci sarà anche Caterina Rocchi di Lucca Manga School, scuola dedicata a coloro che hanno la passione per i fumetti giapponesi.