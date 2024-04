Rhove: svelate le date dei concerti del nuovo tour nei club

Sull’onda del lancio del suo album “Popolari”, che è uscito venerdì scorso ed è stato il quarto miglior debutto a livello globale, Rhove ha annunciato le date del suo prossimo tour, che lo vedrà impegnato nei club italiani per tutto il mese di ottobre: “Mi sto preparando per far sì che vada tutto al meglio e voglio alzare il livello. Ho avuto modo di esibirmi nei club in passato, ma questa volta ho bisogno di qualcosa di più grosso e più mio, che rappresenti me, voi e ‘Popolari’. Uno show vero e proprio”, ha scritto l’artista sui social.