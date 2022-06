Rettore e Tancredi: il brano “Faccio da me” è un inno all'emancipazione

Rettore e Tancredi, sono due generazioni a confronto, unite dal tema e dal sound del brano, che rimanda ai luccicanti anni 80 e 90. “Faccio da me”, che reinterpreta la disco music, è un inno all'emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento. È prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo.