Renato Zero, sold out e nuova data per il ritorno live in Sardegna

Grazie alla doppietta di concerti in Sardegna, salgono a sei gli appuntamenti estivi di “Autoritratto – I concerti evento”, che vedranno Renato Zero tornare di nuovo sul palco dopo il grande successo di marzo nei palasport di Roma e Firenze. Prima del gran finale a Santa Margherita di Pula, l'artista sarà protagonista di altri due bis all'Arena della Vittoria di Bari e in Piazza del Plebiscito a Napoli.