Renato Zero: le date dei concerti evento e la tracklist del nuovo album

Renato Zero non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e si prepara a riabbracciare i fan con i Concerti Evento, una serie di imperdibili live che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista nei palasport di Firenze (il 2-3-5-6 al Nelson Mandela Forum) e della sua Roma (il 13-14-16-17-20-21 2024 al Palazzo dello Sport), l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti in “Autoritratto” e il meglio del suo intero repertorio. I biglietti per i Concerti Evento di Firenze e Roma saranno disponibili dalle ore 11:00 del 7 dicembre.