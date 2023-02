Renato Zero, la sfida del tour e il no a Sanremo. “Magari l’anno prossimo…”

“Zero a Zero” è la prossima sfida live dell’artista romano, al via il 7 marzo da Firenze. Lui la disegna così: “Sarà un giro musicale dove mi produrrò per cercare qualcosa dentro di me che non ho detto o che ho dimenticato di dire. Quando fai le cose con passione, qualcosa ti sfugge sempre. La affronto con ottimismo alto e voglia di cantare. Il rintocco dei 72 anni mi suggerisce di non sprecarmi in ipotesi e geroglifici. Devo andare dritto con spavalderia e senso di responsabilità verso la mia gente, che è generosa. Non ho delimitazioni tra la strada e i Circhi Massimi, ogni momento va sfruttato perché si accorcia l’orizzonte. Come mi preparo fisicamente? Il miglior esercizio per stare sul palco 3 ore e mezzo è farlo coi sentimenti. Con quelli puoi anche scalare le montagne. Se ospiterò amici in tour? Mi auguro di sì”.