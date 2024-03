Renato Zero aumenta il numero dei suoi prossimi concerti evento e li porta all’aperto, in nuove location e nuove città. I biglietti per i live appena aggiunti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di giovedì 7 marzo. Nel corso di questi show, Renato presenterà da vivo i brani dell’ultimo album “Autoritratto” e le sue canzoni di maggiore successo.