Renato Zero: il suo tour prosegue con nuove date. Scoprile qui!

Ecco tutte le date previste nei prossimi mesi e che promettono di registrare diversi sold out, come già successo ai 14 concerti di marzo a Firenze e Roma:

14 giugno 2024 - Bari - Arena della Vittoria

16 giugno 2024 - Bari - Arena della Vittoria

21 giugno 2024 - Napoli - Piazza del Plebiscito - SOLD OUT

22 giugno 2024 - Napoli - Piazza del Plebiscito

19 luglio 2024 - Santa Margherita di Pula (CA) - Forte Arena - SOLD OUT

20 luglio 2024 - Santa Margherita di Pula (CA) - Forte Arena

29 settembre 2024 - Milano - Forum - NUOVA DATA

30 settembre 2024 - Milano - Forum - NUOVA DATA

5 ottobre 2024 - Torino - Inalpi Arena - NUOVA DATA

6 ottobre 2024 - Torino - Inalpi Arena - NUOVA DATA

9 ottobre 2024 - Livorno - Modigliani Forum - NUOVA DATA

12 ottobre 2024 - Bologna - Unipol Arena - NUOVA DATA

13 ottobre 2024 - Bologna - Unipol Arena - NUOVA DATA

16 ottobre 2024 - Mantova - Pala Unical - NUOVA DATA

17 ottobre 2024 - Mantova - Pala Unical - NUOVA DATA

26 ottobre 2024 - Pesaro - Vitrifrigo Arena - NUOVA DATA

29 ottobre 2024 - Perugia - Pala Barton - NUOVA DATA

2 novembre 2024 - Eboli - Palasele - NUOVA DATA

6 novembre 2024 - Messina - Palarescifina - NUOVA DATA

10 novembre 2024 - Roma - Palazzo dello Sport - NUOVA DATA