Renato Zero: il messaggio-social per i giovani

Renato Zero, da “ex ragazzo”, ha utilizzato i social per lanciare un messaggio ai giovani. “Ragazzi non imitate i grandi soprattutto quando esercitano la forza bruta e/o qualunque forma di violenza sia essa fisica o psicologica”, ha iniziato il cantante che tra poco più di un mese darà il via a una serie di concerti-evento nelle principali città italiane. “I vostri anni sono preziosissimi e soprattutto non li riavrete indietro quando crescerete. Comunicate le vostre ansie, le paure, i disagi e altre perplessità ai vostri genitori, agli insegnanti”, ha proseguito l’artista che si considera un “ostinato ragazzo che non vuole crescere”. “Fate in modo che il vostro grido non si perda nell’indifferenza di un mondo troppo preso ad accumulare ricchezze e solitudini”, ha concluso.