Renato Zero: Il Carrozzone (per Gabriella Ferri) e il trucco per vedere Roma

"Il Carrozzone è stato scritto da Piero Pintucci e da Franca Evangelisti per il testo. Doveva essere interpretato da Gabriella Ferri, senonché Gabriella non accettò di interpretarlo per ragioni sue, che non voglio andare a ricercare, però ho avuto la fortuna in fondo di imbattermi in una partitura molto alta, perché proprio i contenuti de 'Il Carrozzone' sono estremamente validi e sempre attuali: non c'è mai certezza nel vivere, no? Quindi credo che possa tranquillamente essere un brano addirittura eseguito in chiesa perché non ha nulla di scandaloso se non la forza di rappresentare questa umanità errante".