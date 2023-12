Renato Zero: è arrivato il giorno del nuovo singolo e del nuovo album

Per presentare “Autoritratto”, Renato Zero ha diffuso una lettera aperta che inizia con queste parole: “Il silenzio, di questi tempi è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo. La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo, ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere 'la pericolosa quiete della nullatenenza'. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba...”. Nel testo, l’artista ringrazia tutti i suoi “complici”, cioè tutti i musicisti e i collaboratori che l’hanno aiutato ad aggiungere una nuova tessera a quello che lui definisce lo “Zero-mosaico” della sua vita e della sua produzione artistica. Infine, si rivolge al suo pubblico con un ringraziamento e una promessa: “Grazie a quanti hanno avuto l’ardire di seguirmi, di comprendere la mia “scomoda” unicità, di aiutarmi a trasformare un’adolescenza difficile in una sfida davvero esaltante. Restatemi accanto che io vi garantisco ancora: onestà e rispetto”.