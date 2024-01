Renato Zero, altri sold out: i concerti-evento a Firenze e Roma diventano 12

In totale, parliamo quindi di 12 imperdibili live in cui, oltre al meglio del suo repertorio, Renato Zero presenterà dal vivo anche i brani contenuti in “Autoritratto”, il suo ultimo album uscito lo scorso 8 dicembre. Il progetto resta sul podio nella classifica dei vinili più venduti nell’ultima settimana, realizzata dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI).