Renato Zero, altri live nel 2023: diventano 4 a Firenze, 3 a Roma

Il tour “Zero a Zero - Una sfida in musica” inizierà infatti con una doppia data consecutiva, il 7 e l’8 marzo, al Mandela Forum: gli show, ora, raddoppiano con gli appuntamenti fissati anche per il 10 e l’11 marzo. Se Firenze darà il via alla nuova serie di concerti, ci pensa Roma a chiuderla, oltre un mese e mezzo dopo: i live nella Capitale passano da 2 a 3, con un nuovo appuntamento al Palazzo dello Sport annunciato per il prossimo 30 aprile.