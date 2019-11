Per il lancio del singolo “Samurai”, già in onda su Radio Italia solomusicaitaliana , Raf e D'Art hanno pubblicato anche un video di backstage che, a partire dalla parola “Amour”, mostra i due artisti impegnati in un photoshooting all'interno di un ambiente piuttosto nobiliare.

