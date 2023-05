Raf, un amore Infinito in concerto a Milano. Gli ospiti e la scaletta

Da fine aprile, Raf è in giro per i teatri italiani dove si sente talmente a suo agio da chiamare la tournée “La mia casa”. “Le canzoni non bisogna spiegarle mai, i teatri danno un senso più profondo a tutto”, ha spiegato l’artista regalando al pubblico di Milano anche una menzione speciale: “Ho un sacco di ricordi in questa città perché mi ci sono trasferito e ci ho dedicato un intero capitolo del mio libro (che si intitola La Mia Casa, ndr). Ci sono luoghi dove ho vissuto che ti porti sempre nel cuore. Questi posti io li chiamo casa, la mia casa è questo palco”.