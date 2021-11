Raf, Umberto Tozzi e gli anniversari di 4 hit: video-intervista e tour

Ora che ritornano in tour nei teatri con capienza al 100%, sempre nell'ambito dell'atupertu, ci ricordano al contrario quel concerto in cui sotto il palco non c'era proprio nessuno: "A me è successo una volta", svela Raf, "In un concerto a Roma d'estate, era una rassegna o un festival, ora non ricordo bene forse perché ho voluto dimenticare. Veramente eravamo quasi più noi, io con i miei musicisti, che il pubblico: insomma c'erano veramente pochissime persone. È l'unica volta, che quasi non ci credevo. E cosa abbiamo fatto? Siamo scesi dal palco e alla fine è stato uno dei momenti più belli, lo ricordo proprio con grande commozione perché è stato un concerto bellissimo. Non è mai presa bene, no, quando ti aspetti il pubblico e il pubblico non c'è. Quindi alla fine abbiamo fatto il concerto con quelle poche decine di persone che erano sotto il palco ed è stata un'esperienza indimenticabile, bellissima".