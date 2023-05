Raf: le prime date del tour estivo e il titolo del nuovo album

Nonostante sia impegnato con i suoi live, Raf ha trovato il tempo per pubblicare il libro “La mia casa” e un nuovo brano intitolato “80 voglia di te”, presentato per la prima volta dal vivo lo scorso 26 aprile. Oltre a far parte della scaletta del tour estivo del cantautore, questa nuova canzone sarà contenuta nell’album “La mia casa”, in uscita dopo l’estate. SI tratta di un pezzo dalle sonorità Anni ‘80, che segue la scia della retromania di una cultura che ha cambiato la società, diventando un vero e proprio trend che non muore mai. A questo proposito l’artista ha spiegato: “Gli anni Ottanta non sono soltanto qualcosa che resta in un passato nostalgico, ma le novità di quel decennio ancora oggi fanno tendenza. I rifermenti espliciti nel titolo, il linguaggio e le sonorità di ‘80 voglia di te’ sono un omaggio alla leggerezza di quegli anni memorabili che cambiarono il mondo”.