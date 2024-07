Raf, la festa continua: dopo il concerto al Forum partirà il tour nei club

“Ci vediamo nei principali club italiani per celebrare insieme i 40 anni di Self Control! Non vedo l’ora”, con queste parole Raf ha svelato gli otto appuntamenti di “Self Control 40th Anniversary Tour Club”. Il tour partirà il 15 novembre da Roma, una settimana esatta dopo il concerto al Forum, “una grande festa in musica” ricca di ospiti.