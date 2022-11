Raf: l’adolescente che ascoltava Battisti oggi aiuta il figlio a fare musica

A proposito dei prossimi concerti nei teatri, c’è già una certezza: ci sarà da ballare. “Il coinvolgimento fisico, per me, è importante nell’energia di un concerto e nelle mie canzoni, a partire da ‘Self control’ fino a ‘Cherie’ o ‘Ti pretendo XXX’, con North of Loreto e Guè”, ha spiegato Raf, non nascondendo la sua voglia di improvvisare e di danzare sul palco: “Io lo faccio a modo mio, con l’istinto di uno che non sa ballare sostanzialmente. Se dovessi prepararmi dei balletti, non lo farei volentieri; invece, quell’istinto è qualcosa di primordiale e di primitivo che a me piace molto”.