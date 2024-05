“Sono eccitato e allo stesso tempo curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti”, ha commentato Raf sullo speciale appuntamento dal vivo. Oltre a “Self Control”, non mancheranno in scaletta tutti i suoi brani più celebri, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale", “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.