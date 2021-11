Raf e Umberto Tozzi in tour: “Per la musica un momento storico importante”

Il tour si chiama “Due – La nostra storia”. C'è la vostra storia, la vostra pubblico. Tornare ai concerti nei teatri con la capienza del pubblico al 100% fa effetto... Tozzi: Era impensabile fino a poco fa. Penso sia una cosa meravigliosa, per la musica è un momento storico importante. Raf: Dicevo prima che non ci credo finché non cominciamo. Bisogna sempre stare molto attenti, è necessario che tutti continuiamo a rispettare alcune piccole regole con pazienza, per uscire del tutto da questo incubo