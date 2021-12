Raf e Umberto Tozzi hanno rinviato tre date del tour nei teatri “Due, La nostra Storia”, di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale. I due artisti sono infatti venuti in contatto con una persona che si è poi rivelata positiva al Covid-19. In via precauzionale, Raf, Umberto Tozzi e l’intero staff si sottoporranno a quarantena cautelativa.