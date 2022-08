Raf ci ha svelato come sarà il nuovo album, da “Cherie” in poi: il video

CHERIE. Il singolo di Raffaele Riefoli in arte Raf per l’estate 2022 invita a ballare anche contro tutte le difficoltà di questi tempi: lui stesso lo canta danzando sia nel video sia sul palco. “Per me la questione del ballo è qualcosa di istintivo, senza fare lezioni, un po’ come Mick Jagger faceva e continua a fare”, ci dice l’artista, “Quando si dice ‘I wanna move like Mick Jagger’, voglio muovermi come lui: è diventato una cosa così proprio per avere l’idea di muoversi istintivamente sulla musica, quindi si può essere anche un po’ scoordinati e ballare a caso, però quello che conta è metterci dentro tanta energia, crederci e divertirsi soprattutto”.