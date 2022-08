Raf al VOI Tanka Village: a settembre una sorpresa e l’album entro l’inverno

“Prima della pandemia alcuni amici hanno iniziato a chiamarmi per sapere se stavo bene perché c’erano dei titoli che dicevano ‘E’ morto Raf’, anche se non era vero. La notizia era nata da un piccolo cialtrone del Salento che, approfittando del fatto che era venuto a mancare un batterista di nome Raffaele, ha voluto fare un titolo ad effetto che poi è stato ripreso anche da testate più importante. Oggi si fa questo tipo di giornalismo per avere qualche views in più e questo è estremamente dannoso. Nel mio caso è stata una cosa banale e non è successo nulla, ma in altri casi si crea una confusione pericolosissima”.