Oggi (lunedì 26 novembre) i 25 vincitori di Area Sanremo Tim 2018 si esibiranno davanti alla Direzione artistica della RAI, presieduta da Claudio Baglioni, insieme ai 69 artisti di Sanremo Giovani. Da queste audizioni, verranno scelti i 24 talenti che si affronteranno in diretta su Rai 1 il 20 e il 21 dicembre per contendersi due posti nel cast di Sanremo 2019. Quest'anno, infatti, il regolamento del Festival prevede che, prima dell'inizio della kermesse, fra le nuove proposte siano selezionati due artisti che entreranno direttamente in gara insieme ai Big dal 5 al 9 febbraio.

Radio Italia è radio ufficiale di Area Sanremo e fa il suo in bocca al lupo ai vincitori del concorso, che sono Giovanni Segreti Bruno con “L'amore non fa per me”, Rosanna Altieri con “Vado via”, Mariarca Panico con “L'indispensabile”, Alessia Pelliccia con “Un biglietto per Marte”, i Daudia con “Chiedi al mare”, i Sisma con “Slow Motion”, i Mescalina con “Chiamami amore adesso”, Fedrix & Flow con “L'impresa”, Gianluca Giagnorio (Malavoglia) con “Camoscio”, Valentina Curzi con “Specchio”, Martina Difonte con “Mai un addio”, Valentina Martucci con “Non ti far vedere da me”, Pietro Peloso con “La cosa giusta”, Annamaria Rubino con “Binario 9 3/4”, Francesca Calì con “Guardati intorno”, Francesco Occhipinti con “Corri”, gli Adabell con “Questa è la mia felicità”, Roberto Saita con “Niwrad”, Riccardo Guglielmi con “I miei giorni con te”, Elena Pardini con “Ritrovata”, Giulia Vestri con “Abbracia il mondo”, i Deschema con “Cristallo”, Francesco Brunelli con “Come va (adesso bene)”, Francesca Miola con “Amarsi non serve” e Anthony e Vittorio Conte con “Storie”.

La commissione, che ha decretato questi vincitori fra 225 finalisti, è composta da Antonio Vandoni (Direttore Artistico musicale di Radio Italia) nel ruolo di Presidente, Enzo Campagnoli (Direttore d’orchestra), Sergio Cerruti (Presidente dell’AFI), Monia Russo (cantante), Gianni Testa (produttore discografico), il Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso (Maestro della Banda musicale della Guardia di Finanaza) e Maurilio Giordana (DJ radiofonico) nel ruolo di supplente.