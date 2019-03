La terza dinastia dei Maldini è pronta a fare il suo esordio in Nazionale. Daniel, 17 anni, figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare Maldini, è stato convocato per la prima volta in maglia azzurra per l'amichevole dell'Italia Under 18 contro l'Olanda.

“Spero un giorno di riuscire ad arrivare in Nazionale maggiore come mio padre e mio nonno”, ha dichiarato Daniel, che ricorda un po' il papà nelle movenze di gioco anche se fa un ruolo totalmente diverso, cioè il centrocampista offensivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Maldini (@dani.malda) in data: Set 8, 2018 at 6:38 PDT

Guardando alle altre Nazionali, l'Under 21 di Gigi di Biagio gioca oggi contro l'Austria in amichevole a Trieste.

E quella guidata dal ct Roberto Mancini sta preparando le prime due partite di qualificazione a Euro 2020. Gli Azzurri, di cui Radio Italia è radio ufficiale, giocheranno sabato 23 marzo a Udine contro la Finlandia e martedì 26 marzo a Parma contro il Liechtenstein.