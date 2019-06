Il 29 giugno, a Palermo, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sarà anche l’occasione di parlare del progetto #cuoriconnessi di Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia che continua il suo impegno contro il cyberbullismo.

L’azienda, che ha da poco lanciato in Sicilia 12 nuovi punti vendita, racconterà il suo progetto di responsabilità sociale d’impresa che, negli ultimi tre anni, ha coinvolto circa 40mila studenti in tutta Italia. Per l’occasione saranno presenti il giornalista e storyteller Luca Pagliari e, in video, il Direttore Marketing di Unieuro Marco Titi, per raccontare le ragioni che hanno portato l’azienda a realizzare questo importante progetto insieme alla Polizia di Stato.

Nel weekend precedente l’evento sarà possibile vincere due pass esclusivi per assistere a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO dal vip ring: sabato 22 e domenica 23 giugno, nei cinque punti vendita palermitani di Unieuro, facendo un acquisto di qualsiasi importo con la carta fedeltà Unieuro Club, sarà possibile partecipare al concorso instant win e aggiudicarsi due ingressi all’area esclusiva del concerto e altri 100 premi.