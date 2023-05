Radio Italia Music Week: scopri le notizie più importanti nella nuova puntata

Dopo la settimana di pausa per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo, torna una nuova puntata di Radio Italia Music Week, il TG della musica italiana. Come accade in ogni puntata, potete trovare tutte le notizie più interessanti dell'ultima settimana, selezionate dalla nostra Redazione e affidate alla voce di Daniela Cappelletti.