Radio Italia Music Week: non perderti la nuova puntata all’insegna dei grandi live

Se Geolier ha motivo di festeggiare appena prima del suo concerto a Milano, Ultimo si prepara a chiudere il suo tour estivo, un autentico trionfo negli stadi per cui è già stato fissato il ritorno nell’estate del 2025. A proposito di stadi, per l’anno prossimo, non mancano le grandi notizie anche da Sfera Ebbasta e Gigi D’Alessio, che prepara già adesso un ritorno in grande stile nella sua Napoli.