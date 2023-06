Radio Italia Music Week: il riassunto di una settimana di grandi annunci

Anche questa settimana, sono tante le novità che ci regala la musica italiana, riassunte come ogni weekend all’interno di Radio Italia Music Week, il TG a cura della nostra Redazione! Impossibile non iniziare da tutti gli artisti che compongono il cast di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, in programma a Palermo dopo il successo a Milano. Anche Ligabue, Elodie e Ultimo hanno mandato in estasi i fan con nuovi annunci e progetti…