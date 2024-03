Radio Italia Music Week: ecco le notizie più importanti della settimana

È stata anche la settimana di: Annalisa, la regina dei sold out e dei Dischi di Platino; Claudio Baglioni che, prima del ritiro nel 2026, riceverà un riconoscimento importante; Laura Pausini che ha mantenuto una promessa fatta tempo fa; e di Angelina Mango che sta compiendo grandi conquiste con La Noia, in attesa dell’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia.