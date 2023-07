RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: ordine d’uscita e canzoni

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia prenderà il via alle 20.40 e si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile inoltre sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon; andrà in onda in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).