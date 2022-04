RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2022: svelato il cast. Scopri gli artisti!

Per l’occasione, Mario Volanti ha spiegato: “Non c’era modo migliore per festeggiare il 40esimo compleanno di Radio Italia che quello di poter tornare in Piazza Duomo a Milano con il nostro Radio Italia Live – Il Concerto. Sarà un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast, la qualità e la popolarità degli artisti presenti. Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinaria”. Marco Pontini (Vice Presidente di Radio Italia) ha invece ricordato come, nella sua ultima edizione del 2019, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sia stato vissuto da 9 milioni di persone attraverso la multipiattaforma, aggiungendo: “Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: dopo lo stop forzato siamo pronti a realizzare un evento ancora più importante, emozionante e con un cast incredibile. Radio Italia Live – Il Concerto sarà la prima occasione per tornare in piazza dopo 2 anni! Il concerto vivrà a 360 gradi su tutti i nostri mezzi e raggiungerà un pubblico ampio ed eterogeneo, un’audience ancora più amplificata grazie alla partnership con un broadcaster d’eccezione come Sky che, per la prima volta, trasmetterà il live in diretta contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8 e lo valorizzerà sulle proprie properties digital. Una collaborazione a tutto tondo con un brand con il quale Radio Italia vanta un legame forte e duraturo, ulteriormente consolidato dalla presenza di Sky Wifi come presenting partner”.