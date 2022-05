Radio Italia Live - Il Concerto celebra i nostri 40 anni: 3 momenti storici

3. Radio Italia solomusicaitaliana è famosa anche per il suo "jingle" o inno, che in realtà si intitola "For Italy": lo ha composto l'editore e presidente Mario Volanti, parole e musica. Luca e Paolo lo fanno cantare a tutta Piazza Duomo. Le ascoltatrici e gli ascoltatori più fedeli sanno benne che i grandi artisti della musica italiana lo hanno inciso e le loro versioni del jingle sono in rotazione quotidiana sulle nostre frequenze: uno splendido esempio è lo storico "For Italy" interpretato dalla grandissima Mia Martini.