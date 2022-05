Radio Italia Live - Il Concerto 2022 al via: ecco la scaletta con l'ordine d'uscita ufficiale dei 15 cantanti, pronti ad esibirsi con le loro canzoni sul palco di Piazza Duomo a Milano, con la conduzione di Luca e Paolo. Non mancheranno le sorprese. È tutto pronto per festeggiare i 40 anni di Radio Italia solomusicaitaliana con il nostro grande evento musicale gratuito.