Radio Italia è pronta a vivere Sanremo 2024 con il “Fuori Sanremo ING”

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Questo è il nono anno in cui torniamo a Sanremo con i nostri studi radio televisivi al Grand Hotel Londra. Ci aspettano tantissime attività insieme a tutti i concorrenti e agli ospiti del Festival e non potrei esserne più orgoglioso. Per questa edizione del Fuori Sanremo avremo come nuovo title partner ING Italia che

ringrazio per aver creduto in noi. Ulteriore novità è la collaborazione con l’agenzia di talent One Shot che vedrà Cecilia Cantarano come volto delle nostre attività social insieme agli artisti. Ringrazio i tanti prestigiosi brand partner e media partner che ci supporteranno in questa avventura sanremese. Ringrazio Canaid World Srl per l’allestimento degli studi. Tengo a ringraziare anche le case discografiche e i manager degli artisti per la costante cooperazione. Non vediamo l’ora di seguire il Festival con tutta la nostra attenzione e di far vivere al meglio questo atteso appuntamento nazionale a tutti coloro che ci seguono sempre con grande affetto”.