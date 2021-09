Radio Italia e Corriere della Sera insieme per il Diodato Day

Radio Italia solomusicaitaliana, in particolare, modifica il suo palinsesto per l'occasione: per tutta la giornata, Diodato (ritratto qui in alto in una foto di Mattia Zoppellaro) farà delle rapide incursioni in diretta. Alle 15.00, in particolare, sarà protagonista di un’intervista con il nostro Mauro Marino, a cui prenderà parte anche il giornalista del Corriere Andrea Laffranchi.