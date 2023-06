Radio Italia: al via la stagione estiva con Alpitour World dal Bravo Baia di Tindari

Radio Italia solomusicaitaliana offrirà musica, intrattenimento, dj set e live di Annalisa (al Bravo Baia di Tindari), Articolo 31 (al VOI Arenella Resort), Paola & Chiara (al Bravo Alimini), Tananai e Mr. Rain (al VOI Tanka Village). Gli artisti verranno intervistati dai conduttori in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana. La chiacchiera potrà essere seguita anche in streaming su radioitalia.it. Poi, incontreranno la redazione per la video-intervista #atupertu e, infine, terranno uno show. L'esibizione andrà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana e verrà raccontato e documentato sia sul sito che sui social di Radio Italia solomusicaitaliana (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok).