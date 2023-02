Radio Italia al Festival con Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo

Da lunedì 6 febbraio, dalle ore 9.00, i conduttori di Radio Italia solomusicaitaliana (Paoletta, Mario Volanti – presidente ed editore di Radio Italia solomusicaitaliana –, Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Ilaria Cappelluti, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi) trasmetteranno dal Grand Hotel Londra di Sanremo. Dalle ore 14.00 alle ore 18.40 intervisteranno i protagonisti del Festival nel Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo: sarà possibile seguirli, radio e video, su Radio Italia e Radio Italia TV (canale 70). In più, dalle ore 14.20, la conduttrice di Radio Italia solomusicaitaliana Paoletta ed Enzo Miccio saranno in diretta pure su Real Time (canale 31) per Enzo a Sanremo con Radio Italia. Insieme racconteranno gli outfit, i beauty look, le canzoni, le performance e i retroscena più interessanti. Infine, proseguiranno i due appuntamenti quotidiani (il primo dalle ore 12.00 e il secondo dalle ore 16.00) condotti da Mario Volanti: si tratta del Sanremo Italiano (con le interviste ai Big in gara e non solo di Daniela Cappelletti) e del TotoSanremo (con gli ascoltatori e i loro pronostici).