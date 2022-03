Quello cantato da Arisa o da Malika? Ecco qual è l’inno di Milano Cortina 2026

Da qualche giorno, si sono concluse le votazioni per l’inno che accompagnerà le prossime Olimpiadi invernali in Italia, in programma a Milano e Cortina d’Ampezzo nel 2026. Ora è stato annunciato il risultato: la canzone vincitrice è “Fino all’alba”, che ha avuto quindi la meglio su “Un po’ più in là”. I due brani erano stati presentati per la prima volta a Sanremo 2022 grazie alle voci di Arisa, che aveva interpretato proprio quello che sarà il prossimo inno dei Giochi, e di Malika Ayane.