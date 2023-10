Al fianco degli Azzurri in questi giorni, infatti, ci siamo anche noi di Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di media partner ufficiale. Da Ligabue a Cesare Cremonini, fino ad Antonello Venditti, i due terzini dovevano indovinare a quali brani italiani appartenevano alcune celebri frasi che parlavano di calcio. Per scoprire come se la sono cavata Dimarco e Di Lorenzo e scoprire chi ha vinto, guarda il video qui sotto!