Premi Tenco 2023 alla carriera, annunciati i cinque vincitori: c'è anche Ron

Per Ron e Carmen Consoli, il riconoscimento arriva in un momento molto intenso della loro carriera, soprattutto dal vivo. Il cantautore ha calcato i palchi di tutta Italia con il suo “Summer Tour”, in cui ha cantato anche i brani del suo ultimo album “Sono un figlio”, uscito nel 2022. Carmen Consoli, invece, ha in programma l'ultima data della sua tournée in coppia con Marina Rei: il live è in programma il 15 ottobre a Santa Teresa Gallura (Sardegna). Già stasera (2 ottobre), l'artista salirà sul palco del concerto “D come Dannate Ingenue” a Priolo (Siracusa): tra gli ospiti, ci sarà anche Noemi.