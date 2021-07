Portici patrimonio dell'Umanità Unesco: Cremonini e Carboni, gioia bolognese

“Che bella notizia!”, esclama Cesare Cremonini, “Da oggi i portici di Bologna sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. È una novità meravigliosa per l’Italia e per tutti i bolognesi, per chi vive in questa nostra città così unica e generosa al punto da ripararti dalla pioggia, dal sole e dalla solitudine 24 ore su 24, per tutti i santi giorni dell’anno. Credo davvero che tutti gli abitanti di Bologna debbano essere orgogliosi di questo riconoscimento e aiutarsi a renderli sempre più belli. Venite a camminarli, nascondono tra le loro ombre lo spirito generoso e accogliente di tutti i bolognesi”.