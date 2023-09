Pooh: dopo 50 anni, “Parsifal” torna con qualcosa di mai sentito prima

La bella novità arriva anche in un momento che vede i Pooh nuovamente in tour: dopo l’esibizione in occasione dei TIM Music Awards, l’evento all’Arena di Verona con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, il gruppo è tornato dal vivo ieri (sabato 16 settembre) al Teatro Antico di Taormina, dove si ripeterà tra poche ore per la seconda data sold out. I live della tournée “Pooh - Amici x sempre”, con altri tutto esaurito in calendario, andrà poi avanti per oltre un mese.